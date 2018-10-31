На следующей неделе в Одессе состоится встреча руководителей пограничных служб Черноморского региона

7-8 ноября в Одессе состоится Форум черноморского пограничного сотрудничества — 19-я встреча руководителей пограничной и береговой охраны прибрежных стран Черноморского региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Кроме украинской и румынской делегации в мероприятии примут участие представители Турецкой Республики, Грузии и Республики Болгария. Одна из сторон Форума — Российская Федерация, из-за не соблюдения своих обязательств и нарушений норм международного права на встречу не привлекалась.

Во время мероприятия стороны обсудят состояние сотрудничества, а также современные и прогнозируемые вызовы и угрозы безопасности в Черноморском регионе. Важными вопросами станут консолидация усилий в противодействии международному терроризму, контрабанде наркотиков, оружия, радиоактивных веществ, нелегальной миграции на путях морского сообщения, а также незаконной добыче природных ресурсов.

В ходе заседания бразды правления в Форуме будут переданы от Румынии к Украине, которая будет председательствовать в следующем году.