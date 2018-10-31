В парке Победы установили контейнеры для расфасовки мусора

В Одессе решили провести эксперимент, установив в парке Победы контейнеры для отдельного сбора пластиковых и алюминиевых емкостей (бутылок, баночек от разных напитков).

В данное время установлены три большие урны: одна — со стороны ул. Академической, одна — со стороны ул. Говорова и одна — вблизи клиники.

Контейнеры установила частная компания, которая будет заниматься их обслуживанием.

Если данное ноу-хау полюбится одесситам и поможет содержать парк в чистоте, такие же урны будут установлены и в других общественных местах города.