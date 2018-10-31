К Международному дню слепых в Одессе пройдет ряд мероприятий

Начиная с 1984 года, по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 13 ноября отмечается Международный день слепых.

В Одессе в рамках Городской программы «Равенство» пройдет ряд мероприятий с целью привлечения внимания жителей города к проблемам лиц с нарушением зрения.

Так, в течение ноября в общеобразовательных учреждениях города запланировано проведение благотворительных акций «Прикоснись сердцем», «Милосердие», воспитательных часов, тематических выставок, выпуск стенгазет на тему толерантного отношения к людям с недостатками зрения и важности их поддержки. Также для учащихся городских школ проведут лекции «Гигиена зрения для детей».

В специальных общеобразовательных школах-интернатах для детей с недостатками зрения, медицинских учреждениях состоятся концертные программы, правовые диспуты, лекции, круглые столы с привлечением соответствующих специалистов.

В библиотеках города пройдут информационные дайджесты, часы общений и уроки духовности, посвященные Международному дню белой трости.

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13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи - известный педагог, основавший в Париже несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата отмечается как День слепых.