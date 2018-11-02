В Любашевском районе собираются построить 7 новых солнечных электростанций

В Любашевском районе вынашивают грандиозные планы по увеличению мощностей и строительству новых солнечных электростанций. Если этот проект реализуют, то район будет питать электричеством соседние, вплоть до Березовского.

Об этом шла речь в ходе архитектурно-строительного совета в Одесской ОГА.

По словам архитектора проекта Светланы Мурар, сейчас у района потребность в 91 мегаватт мощности, а если все планы реализуют, то совокупно новые и старые солнечные электростанции будут вырабатывать 130 мегаватт.

Солнечные электростанции сейчас работают близ самой Любашевки, в Малой Василевке, Бобрике Втором и в других селах, а появятся еще рядом с селами Ясеново Первое, Демидовка, Комаровка, Малая Василевка, Зеленогорское, и Гвоздавка Вторая.

Если мощность будет увеличена, то мы будем поставлять электроэнергию по линии электропередач, которая проходит по всей территории региона, - рассказал главный архитектор района Леонид Козак.

Он добавил, что для станций выбирались места, которые пустовали и мало пригодны для выращивания сельхозкультур - солончаки и земли которые не относятся к сельхозугодьям.

Для строительства электростанций планируют привлечь инвесторов.