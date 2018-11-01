В Одессе будут судить мужчину, которого подозревают в издевательстве над животными

В Киевский райсуд Одессы поступил обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины, которого обвиняют в жестоком обращении с животными (ч.3 ст.299 УК Украины).

Об этом «Одесскому паблику» сообщили в пресс-службе суда.

Так, подготовительное заседание по данному делу состоится 5 ноября в 14:00.

Напомним, что, по данным следствия, в течение нескольких месяцев сожительница обвиняемого через Facebook брала домой котят, о которых заботились зоозащитники.

Тем не менее, получив животных, мужчина не оказывал им должного ухода. Наоборот, получая болезненное самоудовлетворение, причинял им боль и страдания, нанося удары, причиняя повреждения и подвергая их воздействию термических факторов.

Правоохранители зафиксировали несколько фактов издевательств над котятами. В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО.