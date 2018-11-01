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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Одессе снова поступило сообщение о минировании суда

Категория: Новости

В Одессе снова поступило сообщение о минировании суда

  Пресс-служба ГУНП сообщает, полиция проверяет сообщение о минировании Малиновского райсуда Одессы.

Анонимное сообщение о минировании здания Малиновского райсуда (ул. Василия Стуса 1А) поступило на спецлинию «102» в 13:52. На месте работают кинологи, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Напомним, последний раз Малиновский райсуд минировали 30 октября, в этот же день «гиперактивный» аноним (которым в последствии оказался уволенный дворник ЖКС «Портофранковский»), «заминировал» сразу 5 жилых зданий.


Источник: Правда за Одессу



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