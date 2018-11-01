В Одессе снова поступило сообщение о минировании суда

Пресс-служба ГУНП сообщает, полиция проверяет сообщение о минировании Малиновского райсуда Одессы.

Анонимное сообщение о минировании здания Малиновского райсуда (ул. Василия Стуса 1А) поступило на спецлинию «102» в 13:52. На месте работают кинологи, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Напомним, последний раз Малиновский райсуд минировали 30 октября, в этот же день «гиперактивный» аноним (которым в последствии оказался уволенный дворник ЖКС «Портофранковский»), «заминировал» сразу 5 жилых зданий.