Проект реконструкции Масонского дома не прошел экспертизу, архитекторы предлагают строить его заново

Госэкспертиза отклонила проект реконструкции Масонского дома на ул.Княжеской, 1А, разработанный Одесской государственной академией строительства и архитектуры. По мнению экспертов, развалины дома не подлежат восстановлению.

Об этом рассказал УСИ представитель владельца здания, депутат горсовета Андрей Кисловский.

Мы рассчитывали использовать сохранившееся фундамент и часть стен, так как строительство по новой – достаточно затратное: нужно полностью делать новый фундамент и всю основу, а это 30% работ, но проект полностью отклонили. Мы сделаем еще одну попытку, заказав новый проект, - рассказал он.

Он подчеркнул, что в планы компании "Одесабуд" не входило новое строительство, а именно восстановление.

Мы пока находимся на распутье. Скорее всего, будем делать еще одну попытку согласовать реконструкцию. Но нам надо оценить, какая часть фундамента хорошая, какая плохая, не даст ли на такой основе новый дом осадку. Мне бы хотелось, чтобы здание после реконструкции простояло долго. Есть мнение экспертов строительной академии, что дом был построен не качественно на скорую руку с нарушением технологического процесса. Нам с этим нужно еще разобраться , - пояснил он.

А вот в управлении культуры Одесской областной госадминистрации утверждают, что на этом месте речь может идти только о реконструкции, так как это было условием договора купли-продажи Масонского дома.

Как рассказала УСИ начальник отдела культурного наследия управления культуры, национальностей, религии и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА Елена Воробьева, именно необходимость сохранения была приоритетом при продаже. Потому в ведомстве будут настаивать на реконструкции, а не новом проекте.

Напомним, с конца прошлого года Масонский дом приобрел нового владельца, правда, пока на состоянии развалин здания это не отразилось.

Компания "Одесабуд" приобрела объект на аукционе за 1 млн. 114 тыс. грн. Ранее говорилось, что они намерены восстановить памятник архитектуры в первозданном виде и открыть здесь гостиницу.