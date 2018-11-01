В Рени портовики стали массово обращаться в полицию

Поводом для заявлений в правоохранительные органы стала задолженность по зарплате.

В Ренийском порту назрел скандал с невыплатой зарплат. Так, задолженность по зарплате вынуждает сотрудников этого государственного предприятия обращаться в правоохранительные органы, причем в массовом порядке.

Как стало известно, с соответствующими заявлениями в Ренийское отделение полиции обратились 29 человек, из которых 21 – мужчины. И это всего за три дня, с 22 по 24 октября.

В своих заявлениях портовики указывают, что должностные лица ГП «РМТП» не выплачивают заработную плату работникам предприятия с апреля 2018 года.

Как ранее сообщала «Бессарабия INFORM», задолженность по заработной плате перед сотрудниками ГП «Ренийский морской торговый порт» остается самым острым вопросом в городе и Ренийском районе. Так, по состоянию на 1 июля сумма задолженности ГП «РМТП» по заработной плате составляла 3 066,3 тыс. грн. (более трех миллионов гривен). Для решения проблемы были направлены обращения к Председателю областной государственной администрации, в Министерство инфраструктуры. В прокуратуру отправлялись письма с жалобами на нарушения законодательства о труде. Чтобы погасить долги по зарплате, руководство порта приступило к реализации 2-ух кранов. Кроме того, было решено перейти к оптимизации численности работающих и разработать меры по реорганизации Ренийского порта путем присоединения к другим предприятиям отрасли.