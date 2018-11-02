В квартире на Таирова оказалась заблокирована 76-летняя женщина

Ее муж - военный пенсионер - устроил в квартире свалку. Он собирал различные вещи на близлежащих помойках и складировал дома, сообщают одесситы в соцсетях.

На семейную пару из-за вони из квартиры жалуются соседи. Из-за большого скопления легковоспламеняемого мусора может возникнуть пожар.

На место приехали сотрудники ГСЧС. Они вытащили из квартиры 76-летнюю женщину, которая оказалась заблокирована внутри. Ей тяжело самостоятельно передвигаться. На данный момент ее забрала машина скорой помощи.

"На Таирова 79-летний мужчина,военный пенсионер, устроил из своей квартиры свалку вещей с мусорки. Вход завален до потолка. Вонь стоит страшная, соседи боятся, что возникнет пожар, внутри заблокирована его 76-летняя жена, ей трудно передвигаться. Вызвали спасателей, достают бабушку из завалов", - пишут очевидцы в соцсетях.