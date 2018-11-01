В Одессе разыскивают злоумышленника, который на одном из кладбищ нанес ножевые ранения одесситу

От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой помощи.

Информация о происшествии поступила в Хаджибеевское отделение полиции из медицинского учреждения. Полицейские установили, что утром 61-летний преподаватель одного из высших учебных заведений города шел на работу. Как рассказали свидетели, его путь к остановке общественного транспорта проходил через кладбище. Там мужчина и получил ножевые ранения от неизвестного.

Раненый, он вернулся домой, где встретил соседа, который и вызвал медиков. Мужчина скончался от потери крови.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ.