Экспертиза установила причину смерти 4-месячного мальчика в городе Подольск Одесской области

Как сообщила пресс-служба ГУНП, установлено, что младенец умер из-за механической асфиксии, то есть удушения. По подозрению в убийстве ребенка задержана его мать.

«На допросе у следователя женщина рассказала, что ночью малыш сильно плакал. Все попытки его успокоить были безуспешными и тогда она зажала ему рот рукой. Вскоре ребенок затих. Как оказалось, он задохнулся», — рассказал начальник Подольского ОП Николай Пищанский.

Открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство). Подозреваемой грозит от десяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.