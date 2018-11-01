В Одессе на автобусной остановке незнакомец избил 21-летнего парня за громкую игру на гитаре

Сначала 34-летний нетрезвый мужчина нагрубил 21-летнему парню, когда тот играл на гитаре в общественном месте, однако этого показалось мало, и он ударил его по голове.

После содеянного злоумышленник скрылся, передает ГУНП области.

Потерпевший обратился в полицию. В результате розыскных мероприятий удалось выйти на «след» нападающего. Выяснилось, что он уже имел проблемы с законом – привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Подозреваемого задержали.

По факту завели дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.