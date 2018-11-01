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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

В юношескую команду по пожарно-прикладному спорту ищут воспитанников

Категория: Новости

В юношескую команду по пожарно-прикладному спорту ищут воспитанников

  Спортивная федерация пожарно-прикладного спорта Одесской области совместно с ГСЧС в Одессе собирает юношескую команду для занятий.

О старте набора сообщает ГСЧС в Одесской области.

В команду ищут детей от 10 до 18 лет, которые хотят попробовать свои силы.

Тренировки будет проводить Анатолий Бабенко на стадионе «Динамо» (Французский бульвар, 27) и стадионе СКА (Сельскохозяйственный переулок 2/1). Отмечают, что занятия бесплатные.

В юношескую команду по пожарно-прикладному спорту ищут воспитанников.


Источник: Метроном



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