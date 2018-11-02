Жестокосердие ВИДЕО

13 июня сего года, некий гражданин отдыхал в Старобазарном сквере вместе с девятилетним сыном. Ребенок начал бросать камни в бездомного мужчину и тот обратился к родителю, чтобы его сын прекратил это делать. Между мужчинами образовалась словесная перепалка, в ходе которой отец нанес удар в лицо, который впоследствии привел к смерти бездомного. Виновник случившегося с места происшествия, естественно, скрылся.

Судья Приморского суда Одессы признал жителя города виновным, приговорив его к трем годам заключения условно.

«В данном случае была неосторожность со стороны обвиняемого в виде преступной самоуверенности. Он мог предусмотреть возможность наступления общественно опасного последствия своих действий в виде причинения смерти. Суд учитывает, что умыслом обвиняемого не охватывается причинение тяжких телесных повреждений потерпевшему, а относительно его смерти в действиях обвиняемого усматривается неосторожная форма вины», — говорится в приговоре.

Суд также учел, что обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, воспитывает несовершеннолетнего сына и является единственным кормильцем в семье.

В комментариях интернет пользователи отмечают, что теперь избиение до смерти на глазах у общественности и собственного сына является неосторожной формой вины, ну и конечно же выдающимся примером воспитания.

И еще один пример, теперь уже жестокого обращения с животными. Речь идет о фуре с овцами, которых Госпродпотребслужба, две недели держала без еды, доведя до мучительной смерти 54 животных из 300. Затем Госпотребслужба заявила, что "утилизирует", т.е., уничтожит их всех. Сегодня под давлением общественности ветврачи пытаются спасти оставшихся в живых овец.

Что произошло с нашим обществом? Ведь еще совсем недавно подобные случаи были бы просто немыслимы.

В ситуации, когда главнейшим из искусств стало искусство продаж, мы отдались диктату звонкого чистогана, в рамках которого не осталось места этике и сочувствию.

Этику у нас полностью подменила глубоко провинциальная хуторянская эстетика, ставшая официозом украинской олигархической тирании. Хуторянин, как известно, ненавидит город и горожан. Чувствуя свою ущербность, он беспощадно мстит городской культуре и ее носителям. Используя это прекрасное свойство хуторского сознания олигархический режим сформировал из его носителей боевые отряды, призванные насаждать национальный эталон. И войну всех против всех, действующая власть виртуозно использует для покрытия беспрецедентного грабежа собственного народа.

Я не знаю каких политических взглядов придерживался подсудимый, имел ли хуторское происхождение, но это и не имеет значения. Он продукт своего времени и сложившихся общественных отношений. В здоровом обществе такое вряд ли возможно.

Убийство бездомного или доведение до мучительной смерти животных на таможне, все это звенья одной цепи, где бесправие одних и безнаказанность других становится источником нескончаемого кровавого карнавала с его языческими мистериями, требующими все новых и новых жертв на алтарь бесчеловечного режима.