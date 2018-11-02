"Дисней" и Шанхайский музей создали коллекцию сувениров

Компания "Дисней" и Шанхайский музей совместно представили серию культурно-креативной продукции с изображениями Микки Мауса и 3000-летнего бронзового сосуда для еды. В этом году классическому диснеевскому мультипликационному персонажу Микки Маусу исполняется 90 лет. В понедельник ночью Микки удивил всех костюмом с изящным, волнообразным принтом, напоминающим бронзовый сосуд. Ритуальный бронзовый сосуд "Да Кэ Дин" является самым ценным экспонатом Шанхайского музея. Это также один из самых известных и бережно охраняемых древних китайских бронзовых сосудов в мире.

В короткометражном видеоролике, созданном "Диснеем", Микки Маус катается по изгибам сосуда, путешествуя во времени и пространстве. Креативная продукция, посвященная Микки Маусу и бронзовому сосуду, включает шесть категорий: игрушки, кандцелярские принадлежности, сумки, шарфы и украшения.

"Идея заключалась в том, чтобы отдать дань уважения выдающейся бронзовой цивилизации Китая и напомнить людям о детстве, проведенном в компании Микки Мауса", - отметил куратор музея Ян Чжиган. К 2020 году Китай планирует создать 50 музейных сувенирных брендов и десять баз по исследованию и разработке соответствующей продукции.

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