Разработан проект бювета в районе Ботанического сада на Французском бульваре

Возле Ботанического сада на Французском бульваре в рамках Общественного бюджета Одессы-2019 горожане предлагают обустроить бювет.

Проект был одобрен членами комиссии по вопросам Общественного бюджета 2 ноября и вынесен на голосование, которое начнётся 5 ноября и продлится до 4 декабря (включительно).

Артезианскую скважину глубиной 130 метров авторы проекта - Международная ассоциация выпускников и друзей Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, предлагают разместить на территории Ботанического сада, а сам бюветный комплекс - в открытом доступе для горожан между тротуаром и забором сада.

Таким образом, питьевой водой будут обеспечены не только жители микрорайона, отдыхающие, но и зеленые насаждения Ботанического сада (в случае остатка воды в бювете ее можно будет использовать для полива растений).