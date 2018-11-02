В водоёмах Украины полностью вымер европейский или атлантический лосось

Об этом говорится в отчете «Живая планета», подготовленном Всемирным фондом природы (WWF).

Как рассказала на презентации отчёта координатор пресноводного направлении WWF в Украине Ольга Денищик, европейский осётр был достаточно древним видом, который сумел пережить целый ряд климатических катастроф глобального масштаба, в т.ч. и ту, что вызвала вымирание динозавров. Однако деятельность человека всё–таки поставила крест на его истории, насчитывающий много миллионов лет.

По словам Ольги Денищик, сегодня в Украине под угрозой вымирания находится множество других видов, в первую очередь, связанных с пресноводными экосистемами.

«Угроза исчезновения видов еще никогда не была столь серьезной как сегодня. И к сожалению, мало кто понимает, как тесно мы связаны с сетью жизни, которую называют биоразнообразием», — подчёркивает Ольга Денищик.

Многие из исчезающих видов борются за выживание в дельте Дуная. К их числу можно отнести, к примеру, дунайскую белугу: эти рыбы живут в Чёрном море, а вверх по течению Дуная мигрируют во время нереста. Дунайские белуги живут до 100 лет и достигают 6 метров в длину. Хотя данный вид и занесён в Красную книгу, белугу всё равно продолжают активно вылавливать браконьеры - ради чёрной икры, ведь икра белуги считается наиболее ценной разновидностью и без того недешёвого деликатеса.