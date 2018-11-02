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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одессе может появиться голографический памятник в честь знаменитого одесского архитектора

Категория: Новости

В Одессе может появиться голографический памятник в честь знаменитого одесского архитектора

Голографическую инсталляцию в честь известного одесского архитектора Льва Влодека предлагают установить в центре Одессы в рамках проекта Общественный бюджет-2019.

«Лев Львович вошел в историю Одессы очень большим экспериментатором и создавал здания не только красивые и изысканные, но и прочные с неповторимыми скульптурными изображениями и ковкой. Помимо всем известных архитектурных шедевров ("Пассаж", "Дом с атлантами", "Большая Московская" и Тюремный замок), по его проектам было возведено огромное количество одесских неповторимых зданий и несколько небольших фабрик и заводов», — рассказала автор проекта Юлия Бойко.

Более 40 лет Лев Володек занимал должность архитектора при Одесском градоначальнике (с 1871-1915 года).

Локация возможного размещения объекта пока что не определена: в качестве вариантов предлагаются Думская площадь, окрестности Пассажа или гостиницы «Большая Московская».



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