В Одессе может появиться голографический памятник в честь знаменитого одесского архитектора

Голографическую инсталляцию в честь известного одесского архитектора Льва Влодека предлагают установить в центре Одессы в рамках проекта Общественный бюджет-2019.

«Лев Львович вошел в историю Одессы очень большим экспериментатором и создавал здания не только красивые и изысканные, но и прочные с неповторимыми скульптурными изображениями и ковкой. Помимо всем известных архитектурных шедевров ("Пассаж", "Дом с атлантами", "Большая Московская" и Тюремный замок), по его проектам было возведено огромное количество одесских неповторимых зданий и несколько небольших фабрик и заводов», — рассказала автор проекта Юлия Бойко.

Более 40 лет Лев Володек занимал должность архитектора при Одесском градоначальнике (с 1871-1915 года).

Локация возможного размещения объекта пока что не определена: в качестве вариантов предлагаются Думская площадь, окрестности Пассажа или гостиницы «Большая Московская».