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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Как двое украинских нацистов били людей в римском метро ВИДЕО

Категория: Новости

  

В метро итальянской столицы два украиноязычных хулигана-расиста избили мужчину индийской наружности и ранили женщину, которая пыталась вмешаться. Об этом сообщает fanpage.it.rome.

 

Двое мужчин, общавшихся на украинском языке, напали на пассажира в вагоне поезда. На видео слышно, как один из них обращается к нему: «Бангладеш», а себя называет фашистом. От оскорблений он перешел к действиям: взял мужчину за одежду, а затем ударил. Часть пассажиров попыталась вмешаться. В результате пострадала одна женщина — ей разбили голову.

 

По словам очевидцев, перед этим нарушители порядка полчаса выкрикивали расистские лозунги, вскидывали руки в фашистском приветствии и прославляли лидера Национальной фашистской партии (НФП) Италии Бенито Муссолини. Пассажиры пытались вызвать полицию, но нападавшие вышли из поезда на остановке.



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