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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Под Одессой найдено тело сбитого машиной мужчины

Категория: Новости / Происшествия

Под Одессой найдено тело сбитого машиной мужчины

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, этой ночью в Лиманском районе нашли очередную брошенную жертву ДТП. На автодороге возле села Первомайское Лиманского района водитель сбил мужчину и скрылся.

«Обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для ДТП. Предварительно установлено, что на потерпевшего совершил наезд крупногабаритный автомобиль, который скрылся с места», — отметили в полиции.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего, а также проводят мероприятия по розыску автомобиля и водителя, причастного к совершению смертельной аварии.



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