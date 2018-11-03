Под Одессой найдено тело сбитого машиной мужчины

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, этой ночью в Лиманском районе нашли очередную брошенную жертву ДТП. На автодороге возле села Первомайское Лиманского района водитель сбил мужчину и скрылся.

«Обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для ДТП. Предварительно установлено, что на потерпевшего совершил наезд крупногабаритный автомобиль, который скрылся с места», — отметили в полиции.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего, а также проводят мероприятия по розыску автомобиля и водителя, причастного к совершению смертельной аварии.