Международные профсоюзные организации обсудили внедрение цифровых технологий в сфере образования

Одесский вуз, который является лидером в сфере международного сотрудничества и внедрения цифровых технологий в образовательный процесс – Национальный университет «Одесская юридическаяакадемия» посетила делегация представителей международных профсоюзных организаций.
В Музее редкой книги гости из Армении, Грузии, Азербайджана, Белоруссии, Молдовы и Германии провели круглый стол на тему: «Влияние детализации и автоматизации на рынок труда: вызовы современности и возможности для стран Восточного партнерства». Мероприятие прошло при поддержке Бюро Регионального проекта «Диалог Восточной Европы» Фонда Фридриха Эберта, котороеуже не первый год работает на украинском рынке. Основная задача Бюро – наладить контакты между представителями стран Восточного партнерства и обеспечить возможность анализа современной ситуации в экономическом и социальном развитии стран.
- подчеркнул председатель Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическаяакадемия» Валентин Фёдоров.
Отметим, что дизайн IT-центра разработали сами студенты. Аудитории стилизовали под известнейшие корпорации типа Google, Apple, Android, Microsoft, Facebook, Instagram.
Лабораторией информационных технологий университета было разработано первое в Украине мобильное приложение, позволяющее оперативно посмотреть расписание занятий и сориентироваться в учебном кампусе. Ученые университета создали уникальный чат-бот - помощник преподавателя и студента, который дает возможность не только ознакомиться со всеми учебными материалами по той или иной дисциплине, но и позволяет в режиме онлайн коммуницировать с преподавателями.
На базе университета действует пять коворкингових пространств, где проводятся различные встречи, мастер-классы, а все учащиеся имеют возможность бесплатно пользоваться Интернетом посредством WiFi. Студенты Юракадемии - единственные в стране изучают инновационные дисциплины - «IT-право» и «Электронное судопроизводство».
- уверена доцент кафедры гражданского права Екатерина Некит, которая читает лекционный курс «IT-право».
Международные эксперты также поделились своимо пытом. Главная цель мероприятия - сравнить системы образования в странах восточного партнерства.
- прокомментировала координатор проекта Ольга Мелих.
В ходе круглого стола участники мероприятия заслушали доклады и обсудили представленные факты. Анализ современной ситуации на рынке труда в условиях автоматизации и детализации процессов даст возможность участникам семинара с большей эффективностью применить полученную информацию в своих странах с учетом особенностей их развития.
- резюмировал заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Сергей Антусевич.
Представители академической элиты и ведущие специалисты в различных сферах из Европы и США регулярно посещают Одесскую Юракадемию для проведения лекций и мастер-классов на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках. На базе университета действует уникальная программа академической мобильности, в которой ежегодно принимает участие более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей. Такое обширное международное сотрудничество, безусловно, направлено на улучшение качества юридического образования в нашей стране.