Международные профсоюзные организации обсудили внедрение цифровых технологий в сфере образования

Одесский вуз, который является лидером в сфере международного сотрудничества и внедрения цифровых технологий в образовательный процесс – Национальный университет «Одесская юридическаяакадемия» посетила делегация представителей международных профсоюзных организаций.

В Музее редкой книги гости из Армении, Грузии, Азербайджана, Белоруссии, Молдовы и Германии провели круглый стол на тему: «Влияние детализации и автоматизации на рынок труда: вызовы современности и возможности для стран Восточного партнерства». Мероприятие прошло при поддержке Бюро Регионального проекта «Диалог Восточной Европы» Фонда Фридриха Эберта, котороеуже не первый год работает на украинском рынке. Основная задача Бюро – наладить контакты между представителями стран Восточного партнерства и обеспечить возможность анализа современной ситуации в экономическом и социальном развитии стран.

Мы сегодня являемся центром внедрения цифровых технологийв учебный процесс и в ходе масштабной компьютеризации, президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов прежде всего ставит задачу сохранения рабочих мест.Именно на базе нашего учебного заведения открылся ультрасовременный, первый в нашей стране IT-центр, а также Центр кибербезопасности и цифровых технологий. И уже на основе этих центров создан факультет кибербезопасности и цифровых технологий. Безусловно, создание нового факультета в свою очередь способствует тому, что создаются новые кафедры, новые рабочие места и увеличивается контингент студентов, которые в будущем будут высококлассными и очень востребованными на сегодняшний день специалистами.

- подчеркнул председатель Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическаяакадемия» Валентин Фёдоров.

Отметим, что дизайн IT-центра разработали сами студенты. Аудитории стилизовали под известнейшие корпорации типа Google, Apple, Android, Microsoft, Facebook, Instagram.

Лабораторией информационных технологий университета было разработано первое в Украине мобильное приложение, позволяющее оперативно посмотреть расписание занятий и сориентироваться в учебном кампусе. Ученые университета создали уникальный чат-бот - помощник преподавателя и студента, который дает возможность не только ознакомиться со всеми учебными материалами по той или иной дисциплине, но и позволяет в режиме онлайн коммуницировать с преподавателями.

На базе университета действует пять коворкингових пространств, где проводятся различные встречи, мастер-классы, а все учащиеся имеют возможность бесплатно пользоваться Интернетом посредством WiFi. Студенты Юракадемии - единственные в стране изучают инновационные дисциплины - «IT-право» и «Электронное судопроизводство».

В нашем университете также внеднена уникальная разработка ученых вуза – «Рабочее место следователя, прокурора, детектива, где студенты в рамках компьютеризированного процесса учаться работать с теми задачами, с которыми они столкнутся в своей будущей профессии. Это имеет огромное значение для формирования их какп рофессионалов своего дела.

- уверена доцент кафедры гражданского права Екатерина Некит, которая читает лекционный курс «IT-право».

Международные эксперты также поделились своимо пытом. Главная цель мероприятия - сравнить системы образования в странах восточного партнерства.

Мы очень рады, что Одесская Юракадемия стала нашим партнером в этом мероприятии и с точки зрения влияния цифровых технологий и автоматизации учебного процесса, мы сегодня общались с членами профессорско-преподавательского состава. Мы очень долго искали партнера в Одессе именно в сфере образования, СМИ и нашли очень много информации о том, что Юридическая академия является наиболее автоматизированным и продвинутым в сфере IT-вузом Украины. Нам было очень интересно посмотреть, как вуз, который ассоциируется больше с юридическими и теоретическими знаниями, сочетает эти процессы автоматизации в продвижение новых приложений и разработок именно в юридическом направлении.

- прокомментировала координатор проекта Ольга Мелих.

В ходе круглого стола участники мероприятия заслушали доклады и обсудили представленные факты. Анализ современной ситуации на рынке труда в условиях автоматизации и детализации процессов даст возможность участникам семинара с большей эффективностью применить полученную информацию в своих странах с учетом особенностей их развития.

Состоялась панельная дискуссия о цифровизации и экономике, были подняты вопросы, связанные с образованием, с рынком труда. Это обмен мнениями, полезной информацией, которой раньше мы не располагали. Начинаешь с новой стороны смотреть на процессы и в Украине, и в Грузии, да и на свою страну тоже смотришь по-другому конечно. Я считаю, что мы должны анализировать ситуацию на рынке труда в наших странах для того, чтобы предпринимать действия в этом направлении.

- резюмировал заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Сергей Антусевич.

Представители академической элиты и ведущие специалисты в различных сферах из Европы и США регулярно посещают Одесскую Юракадемию для проведения лекций и мастер-классов на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках. На базе университета действует уникальная программа академической мобильности, в которой ежегодно принимает участие более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей. Такое обширное международное сотрудничество, безусловно, направлено на улучшение качества юридического образования в нашей стране.