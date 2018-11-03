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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Из-за нарушения общественного порядка на трибунах в двух предыдущих матчах «Черноморец» проведёт «закрытый» матч

Категория: Новости / Спорт

Из-за нарушения общественного порядка на трибунах в двух предыдущих матчах «Черноморец» проведёт «закрытый» матч

Одесский «Черноморец» проведёт следующий матч 14-го тура чемпионата УПЛ "Черноморец" — "Заря" (Луганск) на домашнем стадионе при пустых трибунах.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Причиной такого решения стали нарушения общественного порядка на трибунах в двух предыдущих матчах.

«Правоохранительные органы Украины не могут предоставить гарантии безопасности при проведении очередного поединка на стадионе "Черноморец". В связи с этим, учитывая рекомендации руководящих футбольных организаций, принято решение матч 14-го тура чемпионата УПЛ "Черноморец" — "Заря" (Луганск) провести без зрителей», - говорится в сообщении.

«Закрытый» матч пройдёт 4 ноября. Купленные на него билеты будут действительны на следующий матч «Черноморца» в Одессе 25 ноября.



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