Зона свободной торговли с Турцией должна заработать до конца года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что работа по подписанию соглашения о зоне свободной торговли, анонсированная ещё жкс-премьер-министром Николаем Азаровым, с Украиной должна завершиться до конца года.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко по результатам 7-го заседания украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня, сообщает УНИАН.

"Сегодня мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Мы верим, что благодаря этой сделке мы сможем достичь нашей цели – торговый баланс в 10 млрд долларов", - сказал Эрдоган.

По данным Кабинета министров, в 2017 году товарооборот между Украиной и Турцией вырос на 20,1 процента и достиг 3,78 миллиарда долларов, хотя в 2013году составлял 5,7 млрд долларов.

Среди показателей нашего экспорта необходимо выделить: зерновые (236 млн долл.), семена масличных (300 млн долл.), отходы пищевой промышленности (171 млн долл.), растительное масло (106 млн долл.), древесину (137 млн долл.), черные металлы (1068 млн долл.), рудное сырье (96 млн долл.).

В структуре турецкого импорта выделяются: плодовые (123 млн долл.), транспортные средства (141 млн долл.), текстиль, обувь (93 млн долл.), реакторы, котлы (133 млн долл.).

В этой связи можно констатировать "сырьевое проклятие", что мы им сырье, а они нам – товары с высоким уровнем добавочной стоимости.