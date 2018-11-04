Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы

Шанхай, Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло большое внимание отечественных и зарубежных СМИ, сообщает информагентство Синьхуа. По состоянию на пятницу для освещения мероприятия зарегистрировались более 4100 журналистов из 630 китайских и иностранных новостных организаций. В субботу для журналистов откроется пресс-центр мероприятия, а в воскресение он официально начнет работу.

Более 300 волонтеров будут готовы оказать соответствующие услуги журналистам во время проведения ЭКСПО с 5 по 10 ноября. Помимо того сообщается, что будут доступны услуги на двух языках.

Первое китайское импортное ЭКСПО откроется в Шанхае в понедельник. Более 3 тыс. компаний из 130 с лишним стран и регионов мира подтвердили свое участие в мероприятии.