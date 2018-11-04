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  • Просмотров: 74
  • Дата: Вчера, 12:00
Вчера, 12:00

Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы

Категория: Новости

Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы

Шанхай, Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло большое внимание отечественных и зарубежных СМИ, сообщает информагентство Синьхуа. По состоянию на пятницу для освещения мероприятия зарегистрировались более 4100 журналистов из 630 китайских и иностранных новостных организаций. В субботу для журналистов откроется пресс-центр мероприятия, а в воскресение он официально начнет работу.

Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы

 Более 300 волонтеров будут готовы оказать соответствующие услуги журналистам во время проведения ЭКСПО с 5 по 10 ноября. Помимо того сообщается, что будут доступны услуги на двух языках.

Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы

 Первое китайское импортное ЭКСПО откроется в Шанхае в понедельник. Более 3 тыс. компаний из 130 с лишним стран и регионов мира подтвердили свое участие в мероприятии.

Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы

 

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Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
Первое китайское импортное ЭКСПО привлекло широкое внимание прессы
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