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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Тигры пограничники

Категория: Новости

Тигры пограничники

 

Исследование: 40 проц. амурских тигров, обитающих в приграничных районах Китая и России, совершают постоянные трансграничные перемещения, сообщает информагенство Синьхуа 

 Согласно результатам исследования, совместно проведенного Китаем и Россией, в последние годы примерно 40 проц. амурских тигров, обитающих в приграничных районах Китая и России, совершают активные трансграничные перемещения. Об этом стало известно в Северо-восточном университете лесного хозяйства /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/.

 

Тигры пограничники

 

Доклад об исследовании недавно был опубликован на сайте Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана /ЭСКАТО/.

 

Амурские тигры и дальневосточные леопарды относятся к животным семейства кошачьих, находящимся под угрозой исчезновения. К настоящему времени численность диких амурских тигров во всем мире составляет только несколько сотен особей.

 

В 2014 году международная команда экспертов Исследовательского центра по вопросам животных семейства кошачьих Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР, базирующегося в Северо-восточном университете лесного хозяйства, Национального парка "Земля леопарда" России, Российской академии наук и Дальневосточного офиса Всемирного Фонда Дикой Природы /WWF/ начала проводить совместное трансграничное исследование амурских тигров и дальневосточных леопардов с точки зрения популяционной экологии, генетики сохранения и других сфер.

 

Тигры пограничники

 

В докладе отмечается, что в 2013-2015 гг. с помощью техники мониторинга камерами в природном заповеднике Лаоелин в пров. Хэйлунцзян и в российском Национальном парке "Земля леопарда" были обнаружены 45 взрослых амурских тигров и 89 взрослых дальневосточных леопардов. В частности, 42 проц. амурских тигров и 17 проц. дальневосточных леопардов совершают регулярные трансграничные перемещения.

 

Будучи важным научным результатом, достигнутым Китаем и Россией в области совместного исследования трансграничных перемещений амурских тигров и дальневосточных леопардов, в докладе приводится такая важная информация как состояние популяций и мест перемещения, наследственные черты, закономерность распространения и др.

Тигры пограничники

  

Как сообщается, в процессе исследования были осуществлены двусторонние обмены экспертами и студентами, что эффективно продвигает совместный технический прорыв в сфере защиты амурских тигров и дальневосточных леопардов, а также заложило основу для углубленного осуществления двумя странами надежной защиты вышеуказанных животных.

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Тигры пограничники
Тигры пограничники
Тигры пограничники
Тигры пограничники
Тигры пограничники
Тигры пограничники
Тигры пограничники
Тигры пограничники
Тигры пограничники
Тигры пограничники
Тигры пограничники
Тигры пограничники
Тигры пограничники
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