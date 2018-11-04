Лекции в Имперском колледже Лондона будут читать голограммы

Имперский колледж Лондона вводит инновационный вид лекций - вести их будут преподаватели, которые будут появляться в аудитории в виде голограммы.

Колледж представил новую технологию широкой публике на специальном мероприятии и намерен стать первым высшим учебным заведением в мире, которое будет проводить подобные лекции на регулярной основе.

Пока колледж намерен органичиться использованием необычной технологии в свое школе бизнеса, но в будущем планирует распространить ее и на другие свои подразделения.

"Альтернативой является использование программного обеспечения для видеоконференций, но мы считаем, что эти голограммы создают гораздо больший эффект присутствия", - сказал в интервью Би-би-си доктор Дэвид Лефевр, директор лаборатории Imperial Edtech Lab.

Подобная технология уже использовалась во время концертных выступлений, когда перед публикой появлялись голографические изображения умерших знаменитостей - Майкла Джексона и Элвиса Пресли.

"Перед лекторами стоят мониторы высокой четкости, которые откалиброваны так, чтобы они могли указывать на студентов и смотреть им в глаза. Они могут реально взаимодействовать с аудиторией", - говорит Лефевр.

Одновременно в виде голограммы в аудитории может появляться более одного человека.

В рамках бюджета

Голограммы не стоит путать с иллюзорными изображениями или техникой иллюзионизма, известной как Призрак Пеппера, когда с помощью специального освещения объекты могут появляться и исчезать, плавно перетекать из одного в другой и так далее.

Такие эффекты использовали некоторые политики, в том числе кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меленхон и премьер-министр Индии Нарендра Моди, и которые часто применяется в индустрии развлечений. Так, Меленхон использовал эту технику в 2017 году, появившись в семи разных уголках мира одновременно.

Имперский колледж Лондона использует технологию, разработанную канадской компанией Arht Media.

"Проблема с Призраком Пеппера заключается в том, что он требует достаточно сложной подготовки, а проведение одного мероприятия может обойтись в 150 тысяч фунтов стерлингов (195 тысяч долларов)", - говорит Лефевр.

"Это проще - вы проецируете изображение на стеклянный экран, а задник за ним с помощью программного обеспечения придает ему иллюзию глубины. "Это стоит всего несколько тысяч фунтов, поэтому впервые за долгое время университеты могут себе это позволить".

Для получения изображения в аудитории на другом конце лекторы должны стоять перед камерой на черном фоне и должны быть освещены с обеих сторон.

Имперский колледж Лондона планирует использовать две студии за пределами страны - в Лос-Анджелесе и Торонто, а также переносной комплект, чтобы приглашать живущих за границей преподавателей проводить лекции для своих студентов.

Переносной студийный комплект предоставит доступ к спикерам по всему миру

Предствители Имперского колледжа Лондона говорят, что у этой технологии есть масса преимуществ. Например, лектор может появляться в нескольких аудиториях одновременно.

Лекции также могут быть записаны и воспроизведены для последующего использования, хотя это исключает взаимодействие с аудиторией.

Есть и недостатки: в таких условиях менее вероятно, что спикер захочет остаться после лекции и пообщаться с аудиторий. Плюс всегда есть риск технического сбоя.

Но Имперский колледж Лондона считает, что плюсов у этой технологии больше, чем минусов. "Это одна из тех технологий, которые действительно работают, - говорит Дэвид Лефевр. - И если эта технология будет работать так, как мы рассчитываем, думаю, скоро она станет очень популярной".

Источник ВВС