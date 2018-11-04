В Украине вступил в силу закон о возобновлении кредитования

С 4 ноября в Украине вступает в силу закон о возобновлении кредитования (2478-VIII). Накануне соответствующий документ был опубликован в официальном правительственном издании "Голос Украины".

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу настоящего закона", - говорится в нем.

Ожидается, что со вступлением этого документа в силу уменьшатся риски кредиторов при осуществлении кредитных операций. А это в свою очередь должно облегчить доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к использованию банковских займов.

Также предполагается, что будут защищены права кредитора-ипотекодержателя, документ юридически обезопасит институт поручительства.

Кроме того, банки смогут получать важную для кредитных отношений информацию о заемщике. Станет невозможным отчуждение предмета ипотеки без согласия банка-кредитора.

Уменьшатся риски уклонения от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика.

Более детально об этом читайте в нашем материале - "Новый закон о кредитах: Какие изменения ожидают заемщиков".

Верховная Рада приняла внесение изменений в закон о возобновлении кредитования 3 июля текущего года. Несколько дней назад его подписал президент.

Источник 112