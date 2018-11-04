Френсис Фукуяма: Угроза для Украины – не только Россия, но и коррупция, слабое управление

Американский философ, политолог, писатель, профессор Стэндфордского Университета Френсис Фукуяма в интервью грузинской телекомпании "STV" в рамках проекта Егора Куроптева «Пограничная ZONA» рассказал, что не так в современной России, Украине и Грузии, и почему изменений в РФ стоит ждать только после ухода Путина.

Фрагменты интервью:

- Я считаю, что то, к примеру, что произошло в Украине – зависит от украинцев. Потому что их угроза — это не только Россия, но и коррупция, слабое управление. Только они могут решить эти проблемы. США, или Германия, или другие это сделать не смогут. Я думаю, что они должны предпринять меры, чтобы улучшить управление.

- Вы считаете, что Украина не двигается вперед?

- Я думаю, что они упустили момент после революции достоинства.

- Как бы вы оценили, скажем, последние 15 лет построения демократии в Грузии (я не буду говорить, что она здесь уже построена). На каком уровне находится Грузия с вашей точки зрения?

Я думаю, что Революция роз сыграла большую роль даже не в строительстве демократии, а в строительстве государства. У Грузии, в общем-то, не было государственности во время революции. Саакашвили сделал многое в этом плане. Я думаю, что он перестарался и это спровоцировало политическую реакцию, что привело к приостановке прогресса реформирования Грузии. Очень важно, чтобы Грузия продолжала этот процесс.

- Вы говорите, что сейчас этот процесс не продолжается?

- Я думаю, что Грузия тоже застряла в плане продвижения.

- Вы считаете, что однажды, до того, как нынешнее правительство в России уйдет, будет возможность поменять систему в России?

- В России? Нет, я не думаю, что это возможно с этим правительством у власти. Я думаю, единственный путь, чтобы это случилось – это смена режима. Путин не вечен. Но у него много друзей. Но он не создал институтов. Это настоящая трагедия его правления. Великие лидеры создают институты, которые не зависят от правильного царя, сидящего на троне. Он этого не сделал. После того, как он уйдет, будет хаотичная борьба за власть, результаты которой очень сложно предсказать.