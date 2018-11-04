Отключение газа на 5-6 ноября

5-6 ноября в связи с работами на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Андриевского угол ул. Одария ряд потребителей будет отключен от газоснабжения

с 8:30 5 ноября до 17:30 6 ноября 2018 г.

будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

ул. Одария, 9 - ТОВ «Форес» ул. Одария, 11 - Свято - Николаевский храм ул. Андриевского, 2 - Котельная ОМТП ул. Андриевского, 8 - жилой дом ул. Андриевского, 14 - СЧП «ТТТ» ул. Щоголева, 14 - Бизнес-центр «Пересыпь» ул. Церковная, 29 - ОТЭЦ ул. Церковная, 2/4 - Укр. НИПЧИ ул. Церковная, 2/4а - Автосалон «Порше»

Управления эксплуатации газового хозяйства г. Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства.