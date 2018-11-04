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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Отключение газа на 5-6 ноября

Категория: Новости

Отключение газа на 5-6 ноября

5-6 ноября в связи с работами на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Андриевского угол ул. Одария ряд потребителей будет отключен от газоснабжения

с 8:30 5 ноября до 17:30 6 ноября 2018 г.

будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

  1. ул. Одария, 9 -      ТОВ «Форес»
  2. ул. Одария, 11 -    Свято - Николаевский храм
  3. ул. Андриевского, 2 - Котельная ОМТП
  4. ул. Андриевского, 8 - жилой дом                                                                         
  5. ул. Андриевского, 14 - СЧП «ТТТ»
  6. ул. Щоголева, 14 - Бизнес-центр «Пересыпь»
  7. ул. Церковная, 29 - ОТЭЦ
  8. ул. Церковная, 2/4 -     Укр. НИПЧИ
  9. ул. Церковная, 2/4а - Автосалон «Порше»

Управления эксплуатации газового хозяйства г. Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства.



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