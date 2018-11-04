Обвинительный акт в отношении живодёра, который мучил котят, направлен в суд

Прокуроры Одесской местной прокуратуры № 1 направили в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего подозреваемого в жестоком обращении с животными.

По данным расследования, житель Одессы издевался над котятами, которых по его просьбе в течение нескольких месяцев приносила домой сожительница. Всё это, по данным следствия, происходило на глазах ребенка.

Котят женщина брала у волонтеров, находя объявления в социальных сетях, где для котят искали именно ответственных хозяев.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей без возможности внесения залога. Это решение об избрании меры пресечения оставлено в силе судом апелляционной инстанции. За жестокое обращение с животными закон предусматривает до 8 лет лишения свободы, напомнили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Следует отметить, что ранее живодёр уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и умышленное убийство.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Киевского отдела полиции по ч. 3 ст. 299 УК Украины.