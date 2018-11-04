Украинцев-нацистов задержали за избиение индуса и женщины в метро

Итальянские карабинеры задержали двух украинцев, которые вечером 1 ноября напали на индийца в римском метрополитене.

Об этом передаёт «Страна.ua».

Обоим задержанным по 23 года. В полиции отметили, что украинцы пытались ограбить 28-летнего индийца, но тот оказал сопротивление, и его избили. Кроме того, молодчики избили вступившуюся за индийца 57-летнюю женщину: она получила удар в голову. Позже стало известно, что защитницу зовут Галину и она тоже украинка.

Оба пострадавших находятся в больнице.

По словам очевидца, хулиганы около получаса открыто демонстрировали фашистские приветствия, прославляли Муссолини и выкрикивали расистские лозунги на украинском языке.

Пострадавший отказался писать заявление, но тем не менее правоохранители возбудили уголовное дело на основании записей с камер видеонаблюдения.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин на своей странице в Facebook, сообщил, что его главная цель — «обеспечение прав задержанных». Он посетовал, что возмущённые итальянцы в соцсетях массово критикуют украинцев за расистские выходки и это наносит ущерб имиджу Украины.

В комментариях под постом посла, однако, появились предположения, что нападение бритоголовых украинцев на индуса — провокация россиян.

Напомним, что в сети появилось видео нападения, где слышно, что один из напавших ругается на украинском языке и называет себя «фашистом». «Йди на вулицю, Бангладеш ***, я фашист ***, я тебе ***. Що ти мені тут махаєш, ***», — отчётливо слышно на видео.