Эстетика мертвечины завладевает массами: Дерибасовскую перегородили свиные и бараньи туши

Одесский ресторан «Стейкхаус» отметил свое 20-тилетие, перекрыв пешеходную Дерибасовскую и выставив свиные и бараньи туши. Ресторатору сего и ряда других одесских заведений Савве Либкину, по-видимому, не дают спать спокойно лавры Дэмьена Хёрста.

Такая демонстрация возмутила горожан, которые отметили, что не стоит превращать главную улицу Одессы в скотобойню. Находчивые одесситы мрачно шутят, не использовал ли ресторатор таким необычным образом туши несчастных овец из печально известной черноморской фуры.

«Уважаемый Савва Либкин (Savva Libkin),

Спасибо Вам за эту удивительную атмосферу средневековья в самом центре нашего любимого горда! Развешенные в ряд трупы, запах мертвечины, испуганные дети.

Ну и правильно, пусть малыши знают, что у свинки спрятано внутри. С сегодняшнего дня я не зайду ни в один из ресторанов сети «Реста», - написала на своей странице в Facebook вокалистка Анастасия Показ.

«Не хотелось бы делать лишнюю рекламу некоторым заведениям общепита. Скажу коротко: Дерибасовская — это не скотобойня. Юбилей юбилеем, но всё можно и нужно делать тактичней. Уже в понедельник этот вопрос будет пристально рассмотрен нашей депутатской группой, и затребован отчёт от служб, которые отвечают за соблюдение порядка в сфере торговли и правил благоустройства. Результаты незамедлительно станут известны одесситам», — написал депутат горсовета Олег Этнарович на своей странице в Facebook.