Из-за ремонта газопровода Одесская ТЭЦ не может приступить к работе

Несмотря на то, что задолженность ТЭЦ перед «Нафтогазом» погашена и станция должна получить газ 5 ноября, из–за ремонта газопровода пока что не предоставляется возможным запустить ТЭЦ.

5 ноября «Одесская теплоцентраль» должна получить газ, однако подать тепло одесситам пока что невозможно. Об этом директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Иван Донченко сообщил 5 ноября во время аппаратного совещания в мэрии.

Он проинформировал, что задолженность ТЭЦ перед «Нафтогазом» погашена и станция должна получить номинации на газ сегодня в первой половине дня.

В то же время Донченко отметил, что из–за ремонта газопровода пока что не предоставляется возможным запустить ТЭЦ.

Напомним, что с 8:30 5 ноября до 17:30 6 ноября в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления на перекрёстке улиц Андриевского и Одария отключён от газа ряд потребителей на Пересыпи, в том числе и улица Церковная, 29 (Одесская ТЭЦ).