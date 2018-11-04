Нерегулируемые пешеходные переходы в Одессе будут оснащены LED-подсветкой

В целях повышения безопасности всех участников дорожного движения сотрудники коммунального учреждения СМЭП начали устанавливать LED-подсветку знаков, предупреждающих о нерегулируемых пешеходных переходах.

Так, в первую очередь они появились на следующих участках:

— 9 ст. Большого Фонтана;

— ул. Бригадная — ул. Чубаевская;

— ул. Бригадная, 77;

— Фонтанская дорога, 121;

— Фонтанская дорога, 37;

— Фонтанская дорога — ул. Петрашевского;

— ул. Чубаевская — ул. Дмитрия Донского;

— Сквер Героической обороны Одессы – ул. Ивана Франко;

— Фонтанская дорога, 73/75в.

Освещение объектов будет осуществляться LED-светильниками уличного исполнения мощностью 100 Вт, сообщил вице–мэр Одессы Андрей Котляр. Цветовая температура такого светильника составляет 5000 кельвинов (белый свет), световой поток — 9,400 Lm.

LED-светильник программируется на включение и отключение освещения специальным таймером. На основе введённых точных координат и текущего времени объекта таймер автоматически вычисляет время восхода и заката солнца, что позволяет управлять освещением без использования внешних датчиков.

Включение освещения на объекте осуществляется за 60 минут до заката солнца, а выключение — спустя 60 минут после рассвета.