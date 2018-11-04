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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Одесскую школу украсят настенными изображениями

Категория: Новости / История и культура

Одесскую школу украсят настенными изображениями

Фасад одесской школы № 81 на Фонтанской дороге, 26 украсят два мурала.

В рамках проекта «Школьная арт-реформа» планируют художественно оформить фасады всех школ города.

Одесские художники из арт-студии Peach почти завершили выполнение первого мурала, соединившего в себе морскую тематику Одессы и книгу как символ знания.

На втором торце школы будут изображены спортсмены, демонстрирующие виды боевых искусств, которым обучают в школе № 81.

Одесскую школу украсят настенными изображениями

 

По окончанию работ рисунки покрываются матовым лаком для лучшей сохранности.

Художник Алексей Шкурат наносит одно изображение на поверхность площадью около 100 кв. м в среднем за 4-7 дней.

Одесскую школу украсят настенными изображениями

 

 



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