Количество коек в болградской райбольнице сократили до 40

Депутаты Болградского райсовета приняли решение сократить 40 койко-мест в разных отделениях центральной районной больницы до установленных новыми нормативами постановлением кабинета министров Украины, сообщает Bolgrad.net

Такие действия они объяснили тем, что количество койко–мест в Болградской ЦРБ превышает установленные нормативы обеспечения стационарными больничными койками в расчёте на 10 тысяч населения, установленные постановлением кабинета министров Украины.

Кроме того, существующий коечный фонд, согласно статистике, используется крайне нерационально — занятость койко–дня в некоторых отделениях составляет всего 40 %.

В итоге болградские депутаты утвердили структуру коечного фонда коммунального учреждения «Болградская центральная районная больница» в размере 265 коек, сократив 40 мест.

Решение поддержало абсолютное большинство депутатов. Против было три голоса, один человек воздержался.