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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

С 5 ноября открыто голосование за проекты общественного бюджета Одессы на 2019 год

Категория: Новости

С 5 ноября открыто голосование за проекты общественного бюджета Одессы на 2019 год

Одесситы смогут проголосовать за проекты общественного бюджета 5 ноября 2018 года с до 4 декабря 2018 года (включительно)

На минувшей неделе Комиссия по вопросам общественного бюджета Одессы завершила оценивание проектов, поданных для реализации в 2019 году.

По результатам трех заседаний Комиссия предложила для голосования:

49 больших проектов  - на сумму 70 350 220 грн.;

22 малых проекта  - на сумму 9 936 664 грн.

Обнародование проектов-победителей состоится до 11 декабря 2018 года.

Общественный бюджет-2019 был разделен на две категории:

- малый общественный проект - от 100 000 грн. до 500 000 грн. и 40 процентов от общего объема расходов общественного бюджета;

- большой общественный проект - от 500 000 грн. до 1 500 000 грн. и 60 процентов от общего объема расходов общественного бюджета.

 



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