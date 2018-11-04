С 5 ноября открыто голосование за проекты общественного бюджета Одессы на 2019 год

Одесситы смогут проголосовать за проекты общественного бюджета 5 ноября 2018 года с до 4 декабря 2018 года (включительно)
На минувшей неделе Комиссия по вопросам общественного бюджета Одессы завершила оценивание проектов, поданных для реализации в 2019 году.
По результатам трех заседаний Комиссия предложила для голосования:
- 49 больших проектов - на сумму 70 350 220 грн.;
- 22 малых проекта - на сумму 9 936 664 грн.
Обнародование проектов-победителей состоится до 11 декабря 2018 года.
Общественный бюджет-2019 был разделен на две категории:
- малый общественный проект - от 100 000 грн. до 500 000 грн. и 40 процентов от общего объема расходов общественного бюджета;
- большой общественный проект - от 500 000 грн. до 1 500 000 грн. и 60 процентов от общего объема расходов общественного бюджета.