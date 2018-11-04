Европейское образование в Международном гуманитарном университете

Делегация Варшавского университета управления Сollegium Humanum посетила два ведущих украинских университета - Международный гуманитарный университет и Национальный университет «Одесская юридическая академия».
На встрече президента вузов Сергея Кивалова и ректора Варшавского университета Павла Чернецки был заключен меморандум о сотрудничестве между МГУ и польского вуза.
Также по результатам в Международном гуманитарном университете был создан центр европейского образования и научных исследований, который в первую очередь будет обеспечивать обучение по программе двойного дипломирования. Студенты будут иметь возможность параллельно учиться в Одессе и Варшаве, выбирать программы стажировок в учебных заведениях Европы и заниматься грантовой деятельностью.
- комментирует ректорВаршавского университета управления Павел Чарнецкий.
Кроме этого, коллег из Польши заинтересовало направление подготовки специалистов в области медицины, поскольку Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета является современным центром подготовки фармацевтов, провизоров, стоматологов и зубных техников. На базе вуза открыто две стоматологические клиники – на Академической, 30 и в ближайшее время будет введен в эксплуатацию еще одна клиника на Фонтанской дороге, 23.
- резюмировал президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.
Отметим, что меморандум предусматривает сотрудничество по таким образовательным направлениям, как международное право, международный бизнес, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, управление проектами и менеджмент.
- уверена директор Центра европейского образования и научных исследований Ольга Прокопенко.
Развивая украинский-польские отношения в сфере образования, было принято решение о создании специальной программы, по которой абитуриенты, не сдавшие внешнее независимое оценивание, имели возможность вступить в университет и получить высшее образование.
Напомним, что ранее был заключен меморандум о сотрудничестве между Международным гуманитарным университетом, Одесской Юракадемией и Институтом европейских исследований Варшавского университета, который также предусматривает программу двойных дипломов, обмен студентами и преподавателями.