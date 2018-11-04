Европейское образование в Международном гуманитарном университете

Делегация Варшавского университета управления Сollegium Humanum посетила два ведущих украинских университета - Международный гуманитарный университет и Национальный университет «Одесская юридическая академия».

На встрече президента вузов Сергея Кивалова и ректора Варшавского университета Павла Чернецки был заключен меморандум о сотрудничестве между МГУ и польского вуза.

Также по результатам в Международном гуманитарном университете был создан центр европейского образования и научных исследований, который в первую очередь будет обеспечивать обучение по программе двойного дипломирования. Студенты будут иметь возможность параллельно учиться в Одессе и Варшаве, выбирать программы стажировок в учебных заведениях Европы и заниматься грантовой деятельностью.

Мы подписали договори начинаемвместеработать по проекту двойногодипломирования. Я очень рад, что мой университет СollegiumHumanum- Варшавский университет менеджмента с сегодняшнего дня будет сотрудничать с самым известным и самым крупным университетом Украины.

- комментирует ректорВаршавского университета управления Павел Чарнецкий.

Кроме этого, коллег из Польши заинтересовало направление подготовки специалистов в области медицины, поскольку Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета является современным центром подготовки фармацевтов, провизоров, стоматологов и зубных техников. На базе вуза открыто две стоматологические клиники – на Академической, 30 и в ближайшее время будет введен в эксплуатацию еще одна клиника на Фонтанской дороге, 23.

Несмотря на то, что мы не являемся государственным учреждением высшего образования, нам присвоен 4-й - самый высокий уровень аккредитации. И у нас есть все необходимые лицензии на подготовку специалистов в области медицины и разрешение на работу с иностранцами, ну и к тому же, наша учебная база полностью соответствует всем европейским стандартам. А поэтому нет никаких препятствий для того, чтобы в нашем университете обучались студенты из стран Европейского Союза. Сегодня мы заключили Меморандум о сотрудничестве сВаршавским университетом, и уже совсем скоро у нас будут учиться студенты из Польши. И для этого предоставлены все возможности – создана непрерывность получения высшего образования - мы готовим младших специалистов, бакалавров и магистров, есть аспирантура и докторантура. Мы не ограничиваемся сотрудничеством с Польшей и продолжаем расширять список стран – на данный момент ведутся переговоры с высшими учебными заведениями Великобритании. Букингемский университет уже на протяжении многих лет является нашим партнёром и в скором времени к нему присоединятся и другие британские вузы.

- резюмировал президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

Отметим, что меморандум предусматривает сотрудничество по таким образовательным направлениям, как международное право, международный бизнес, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, управление проектами и менеджмент.

Ректор и профессор Чернецкий, когда вместе с коллективом выбирал учебные заведения, с которыми будет сотрудничать Варшавский университет, был удивлен, насколько программа обучения в Международном гуманитарном университете соответствуют европейским стандартам и насколько они близки к тем программам, по которым работает его университет. Это очень приятно, что он выбрал именно МГУ и я убеждена в том, что благодаря близости учебных программ не будет такой большой нагрузки для студентов. Конечно, получать сразу два образования одновременно – это непросто, но когда программы достаточно близкие, это значительно легче.

- уверена директор Центра европейского образования и научных исследований Ольга Прокопенко.

Развивая украинский-польские отношения в сфере образования, было принято решение о создании специальной программы, по которой абитуриенты, не сдавшие внешнее независимое оценивание, имели возможность вступить в университет и получить высшее образование.

Напомним, что ранее был заключен меморандум о сотрудничестве между Международным гуманитарным университетом, Одесской Юракадемией и Институтом европейских исследований Варшавского университета, который также предусматривает программу двойных дипломов, обмен студентами и преподавателями.