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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

С 1 июля 2019 года "безналоговыми" будут посылки стоимостью ниже 100 евро

Категория: Новости / Экономика и финансы

С 1 июля 2019 года "безналоговыми" будут посылки стоимостью ниже 100 евро

Ввоз на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, будет облагаться налогом на добавленную стоимость.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

Минфин предлагает признать налоговыми агентами операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков, осуществляющих начисление и уплату налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в бюджет при ввозе на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, в несопровождаемом багаже.

"При этом ввоз на таможенную территорию Украины товаров для одного получателя - физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, будет облагаться налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом", - говорится в документе.

Отмечается, что для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 года налогом на добавленную стоимость будут облагаться налогом товары, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро.

С 1 июля 2019 года эта сумма уменьшится до 100 евро в эквиваленте.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная Рада ограничила беспошлинный ввозтоваров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая.

Позже стало известно, что ограничения вступят в силу только с 1 января 2019 года.

 



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