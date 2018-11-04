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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Смертельное ночное ДТП на трассе Одесса-Рени

Категория: Новости / Происшествия

Смертельное ночное ДТП на трассе Одесса-Рени

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, в 5 утра между селами Казацкое и Красная коса Белгород-Днестровского района произошло ДТП, в результате которого погибла женщина и еще 2 человек попали в больницу.

Спасатели с помощью специальных инструментов достали ее тело из авто. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

По информации местных СМИ, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. От полученных повреждений на месте скончалась 43-летняя пассажирка автомобиля - ее тело из покореженной машины доставали спасатели. Водителя авто и 40-летнего пассажира госпитализировали с травмами различной тяжести.



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