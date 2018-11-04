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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

На проспекте Добровольского трамвай врезался в легковушку

Категория: Новости / Происшествия

На проспекте Добровольского трамвай врезался в легковушку

Как сообщили в пресс-службе КП «Одессгорэлектротранс», на проспекте Добровольского столкнулись трамвай №7 и легковой автомобиль «Reno». В результате ДТП пострадала 22-летняя девушка.

Водитель автомобиля «Reno», совершая правый поворот с проспекта Добровольского в межквартальный проезд, не уступил дорогу трамваю и попал под его удар. В результате столкновения пострадала 22-летняя пассажир автомобиля, которая сидела на правом переднем сиденье.

Пострадавшая с черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу. На месте работает полиция.

По состоянию на 12:52 движение трамвайного маршрута №7 восстановлено в полном объеме.



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