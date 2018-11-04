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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Полиция обнаружила обгоревшее тело жителя Болградского района

Категория: Новости

Полиция обнаружила обгоревшее тело жителя Болградского района

Как сообщают в пресс-службе областной полиции, тело 59-летнего жителя села Заличничное Болградского района нашла жена погибшего на огороде их дома. По словам женщины, в последнее время супруг часто жаловался на тяжёлое материальное положение семьи. Утром 5 ноября он вышел во двор и долго не возвращался, а когда жена вышла его поискать, нашла уже только труп.

Полиция обнаружила обгоревшее тело жителя Болградского района

На данный момент, полицейские подозревают, что это самоубийство, но окончательную причину смерти установит экспертиза.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о внесении информации о трагедии в Единый реестр досудебных расследований (ч. 1 ст. 115 — умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.



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