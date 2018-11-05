Несчастных овец после 2 недельного заточения в фуре передадут на экоферму в Одессу

По состоянию на 5 ноября выжили 236 овец, ветеринары вместе с волонтерами взяли у животных все необходимые анализы.

Отару овец, которые ныне находятся под Тульчином, после получения всех необходимых документов, перевезут в Одесскую область на экоферму. Об этом сообщает Громадське.

Ферма расположена на 16-м километре трассы Киев-Одесса в Одесской области. На протяжении четырех дней ангар обустроят для содержания овец. Создание экофермы, по словам волонтеров, является примером гуманного отношения к животным. Сейчас с хозяйкой овец подписали договор о намерениях относительно передачи животных на экоферму.

«В Госпродпотребслужбе неделю назад обещали, что анализы сделают за счет государства, однако через два дня нам сообщили, что хозяйка овец должна уплатить 186 тыс. грн за анализы. В случае, если оплата не поступит — животные перейдут в собственность государства», — отметила представительница объединения волонтерских зоозащитных организаций Виктория Козаченко. Отметим, в овец, которые выжили после двухнедельного воздержания без еды и воды в порту Черноморска, не выявили инфекционных болезней.

Напомним, 6 октября из Украины в Турцию отправили грузовик с около 300 овцами, а уже 12 их вернули обратно. Госпродпотребслужба указала, что после возвращения животных их запрещено содержать на территории страны из-за угрозы распространения инфекционных болезней и приняла решение об утилизации животных. Овцы в грузовике стояли в морском порту Черноморская в Одесской области около 2 недель. Много овец были в тяжелом состоянии, некоторые умерли. Днем 27 октября животных вывезли из порта для сортировки и отгрузки. После протестов активистов и зоозащитников овец привезли в Тульчин Винницкой области и выгрузили для обследования. За время содержания в контейнерах умерли 54 животных. Их утилизируют.

Одесская полиция открыла два уголовных производства по факту ненадлежащего содержания животных в порту Черноморска. 29 октября под стенами Одесской областной прокуратуры волонтеры, активисты и зоозащитники потребовали наказать виновных в убийстве овец, которые 2 недели провели в грузовике без еды и воды.