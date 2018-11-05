В Одесской Юракадемии прошла конференция в честь столетия известного ученого

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошла научно-практическая конференция «Политико-правовая доктрина государственного суверенитета в условиях глобализации».

Конференция посвящена 100-летию со дня рождения известного в нашей стране и за рубежом правоведа, основателя династии ученых-правоведов, Льва Николаевича Стрельцова. Выдающийся ученый и педагог, общественный деятель и неутомимый исследователь, Лев Николаевич воспитал целую плеяду известных ученых.

Конференцию, посвященную его памяти открыл президент НУ «ОЮА», академик​ Сергей Кивалов.

Уважаемые коллеги, друзья, сегодня мы собрались, чтобы отметить 100-летие со дня рождения Льва Николаевича Стрельцова. Этот человек, известный в мире правоведов, принял важное участие в создании Одесской правовой школы. Конечно, мы обязаны чтить память таких людей и передавать свои знания молодому поколению. Поэтому у нас сейчас проходит серия подобных конференций, и вот эта – одна из них. Я вижу, здесь собралось много тех, кто знал Льва Николаевича Стрельцова лично. Он тот, кем мы можем по праву гордиться. Важно подчеркнуть, что в научном плане Лев Николаевич занимался очень сложными политико-правовыми проблемами, а именно проблемами функционирования республики в федеративном государстве, суверенитетом такой республики, ее компетенции. Такая тематика всегда сложна для исследований по целому ряду объективных причин, а особенно во времена, когда доминировало авторитарное управление. Но и здесь он проявил свою высокую эрудицию и личную смелость.

– обратился к собравшимся Сергей Кивалов.

Мой отец, – рассказал Евгений Стрельцов, – прожил короткую, но очень насыщенную жизнь. Совсем молодым человеком его призвали в армию и так получилось, что практически сразу он попал в «горячую» точку, участвовал в военных действия при Халхин-Голе. За участие в этой кампании мой отец был награжден орденом «Красного знамени». Потом он служил командиром танковой роты, в 24 года получил звание майора, в 28 лет – подполковника. Всего за годы службы получил 15 правительственных наград. Закончил военную академию, но тяжелое ранение заставило его принять нелегкое решение – он оставил военную службу и в 36 лет начал новую жизнь, фактически с нуля. Но и здесь достиг максимально возможных успехов. Папа и сегодня является для меня образцом для подражания. Его порядочность, ответственность, доброжелательное отношение к людям навсегда стали для меня эталоном. Людям с возрастом свойственно переоценивать поступки и свои, и других людей, но мое отношение к тому, как прожил жизнь отец, не меняется с годами. Сегодня, с гордостью могу сказать, что есть целая династия ученых-правоведов Стрельцовых. Это, в том числе, и моя жена, и мой сын. Я очень благодарен тем, кто сегодня собрался здесь, чтобы чествовать моего отца, вспомнить его, как человека и как ученого-правоведа.

– заключил Евгений Стрельцов.

Также Евгений Стрельцов продемонстрировал некоторые семейные фотографии и немного рассказал об отце. Далее поделились воспоминаниями об учителе его бывшие студенты и аспиранты.

Третья часть конференции была посвящена обсуждению заявленной темы – политико-правовой доктрины государственного суверенитета в условиях глобализации.

Кроме того, был издан сборник материалов, научные выступления к которому прислали представители многих вузов Украины.