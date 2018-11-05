Село Трояндовое Лиманского района стало первым населённым пунктом, где закрылось почтовое отделение, которое обеспечивало доставку пенсионных денег

Закрытие отделения произошло не в рамках обещанного сокращения отделений «Укрпочты», а всего лишь потому, что начальница отделения уволилась, а на ее место никого не назначили. Но с 1 января 2019 года «Укрпочта» закроет пять – семь тысяч стационарных отделений, не будет доставлять пенсии и уволит часть административного и производственного персонала.

Пенсионеры из села Трояндовое Лиманского района боятся, что останутся без пенсии. С первого ноября у них закрылось почтовое отделение, которое обеспечивало доставку пенсионных денег старикам. Правда закрытие отделения произошло не в рамках обещанного сокращения отделений «Укрпочты», а всего лишь потому, что начальница отделения уволилась, а на ее место никого не назначили, — сообщают «Лиманские Факты».

Ближайшее почтовое отделение находится в соседнем селе Онисково. Но расстояние до него 4 километра и автобусы не ходят. Пенсионеры боятся, что почтальон из Онискова не поедет с пенсионными деньгами на велосипеде через безлюдные поля.

«Что теперь будет, я не представляю. У нас столько пожилых людей, как они будут пенсию получать? Как платить за коммунальные? Говорят, с Онисково почтальон будет ездить. Так кто же поедет на велосипеде 4 км с деньгами? Хорошо, если человек может дойти самостоятельно. А сегодня к почте пришли старики, кто с палочкой, кто на коляске. Как они получат пенсию свою? Нет слов!», — рассказала жительница Трояндово Анна.

Впрочем, очень скоро участь Трояндового может постигнуть и другие села. Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский заявил, что в ближайшее время по всей Украине будет закрыто 5-7 тысяч почтовых отделений в селах.

«Мы подготовили антикризисный план, который введем 1 ноября, если тариф не будет принят. Это означает, что «Укрпошта» вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий. С 1 января 2019 года мы не будем доставлять пенсии, закроем пять – семь тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала», – заявил он.

Смилянский отметил, что компания неоднократно обращалась к правительству и парламенту, а также в Пенсионный фонд с целью установления экономически обоснованных тарифов, однако эти обращения проигнорировали. И подчеркнул, что каждое отделение «Укрпошти» ежемесячно несет убытки почти в 3 тыс. грн.

«Одна из главных причин убыточности – доставка пенсий по тарифам ниже себестоимости. На каждой доставке мы теряем 19 грн», – пояснил он.

Смилянский оценил потери «Укрпочты» от разноски пенсий в 1 млрд грн., тогда как вся выручка предприятия составляет примерно 5,5 млрд. грн. Если новый тариф на доставку пенсий не будет принят – почтальоны прекратят разносить пенсии, что коснется примерно 4,5 млн украинцев.