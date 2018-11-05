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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Зарплата гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского достигает 850 тысяч грн. в месяц

Категория: Новости

Зарплата гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского достигает 850 тысяч грн. в месяц

Заработная плата генерального директора украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» Игоря Смелянского достигла более 856 тысяч гривен в месяц.

Об этом свидетельствует документальный ответ Министерства инфраструктуры Украины информационному изданию «УкрРудПром». Как отмечается в это письме, зарплата высокопоставленного чиновника состоит из должностного оклада в размере 744 тысяч 600 гривен, надбавки за работу в условиях режимных ограничений (ещё плюс 15% от должностного оклада), а также премии.

Зарплата гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского достигает 850 тысяч грн. в месяц

Зарплата гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского достигает 850 тысяч грн. в месяц

 

Обращаем ваше внимание на тот факт, что согласно информации из письма, заработная плата Смелянскому начисляется за счёт части дохода, полученного Укрпочтой в результате хозяйственной деятельности. То есть, если Смелянский оценил потери «Укрпочты» от разноски пенсий в 1 млрд грн., тогда как вся выручка предприятия составляет примерно 5,5 млрд. грн., то и его заработная плата должна снизится в пять с половиной раз. Чего, как мы видим, не случилось.                                                                                                    Напомним, что Игорь Смелянский является уроженцем Одессы и возглавил «Укрпочту» в апреле 2016 года. Высшее образование чиновник получил в университете имени Вашингтона и Джорджтаунском университете в США.

 



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