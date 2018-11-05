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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе пресечена попытка поджога колокольни православного храма

Категория: Новости / Происшествия

В Одессе пресечена попытка поджога колокольни православного храма

В ночь с 4 на 5 ноября неизвестными лицами была совершена попытка поджога колокольни храма иконы Божией Матери "Призри на смирение", расположенном при реабилитационном центре имени Януша Корчака в Одессе.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, злоумышленники пытались взломать входную дверь. Благодаря бдительности охраны учреждения огонь был вовремя замечен и локализован. Поджигатели скрылись в неизвестном направлении. На место инцидента были вызваны пожарные и полиция.

Рядом с храмом расположены корпуса детского реабилитационного центра и жилые многоэтажные дома. Дети и взрослые с психофизическими отклонениями, которые проходят курс реабелитации в центре им. Януша Корчака, являются постоянными прихожанами храма иконы "Призри на смирение". Духовно окормляет пациентов Центра настоятель храма протоиерей Андрей Кирлик.



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