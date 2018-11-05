Низкий спрос заставил компанию Apple сократить производство новых iPhone XR

Об этом сообщает японское издание Nikkei со ссылкой на источники, передает Медуза.

По данным собеседников издания, компания Foxconn, собирающая телефоны Apple, зарезервировала под iPhone XR около 60 сборочных линий. Сейчас сборка идет лишь на 45 линиях, «так как основной заказчик сказал, что ему не нужно так много продукции».

Схожая ситуация и у другого крупного партнера Apple по сборке iPhone XR - компании Pegatron, пишет Nikkei. Одновременно Apple увеличивает производство телефонов предыдущих моделей - iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые значительно дешевле iPhone XR. В текущем квартале, по данным источников Nikkei, компания планировала произвести 20 миллионов «восьмых» iPhone, теперь же заказ увеличен до 25 миллионов штук.

iPhone XR - самая дешевая модель в линейке, представленной Apple в сентябре 2018 года. Напомним, на днях Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли по итогам четвертого финансового квартала, завершившегося 29 сентября. Доход Apple за три месяца составил $62,9 миллиарда. В целом же доходность от сервисов Apple достигла абсолютного рекорда и составила $10 млрд.