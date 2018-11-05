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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Одесском зоопарке планируют разводить бизонов

Категория: Новости

В Одесском зоопарке планируют разводить бизонов

Одесский зоопарк уже приобрёл самку американского бизона, и в ближайшее время она предстанет взорам посетителей.

Об этом сообщает издание «Лоция» со ссылкой на директора зоопарка Игоря Белякова.

По словам Белякова, стоимость покупки составила 84 тысячи гривен. В скором будущем в зоопарке также планируют приобрести самца, чтобы разводить потомство.

«Этo oчень крaсивые, интересные звeри. Хoтим, чтoбы наши пoсетители мoгли ими любoваться», — заявил директор зоопарка.

По словам Игоря Белякова, в последний раз бизоны в Одесском зоопарке жили 30 лет тому назад.



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