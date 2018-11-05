Одесский зоопарк уже приобрёл самку американского бизона, и в ближайшее время она предстанет взорам посетителей.

Об этом сообщает издание «Лоция» со ссылкой на директора зоопарка Игоря Белякова.

По словам Белякова, стоимость покупки составила 84 тысячи гривен. В скором будущем в зоопарке также планируют приобрести самца, чтобы разводить потомство.

«Этo oчень крaсивые, интересные звeри. Хoтим, чтoбы наши пoсетители мoгли ими любoваться», — заявил директор зоопарка.

По словам Игоря Белякова, в последний раз бизоны в Одесском зоопарке жили 30 лет тому назад.