Это про независимость… Или про лояльность?.. К государственным интересам… Или – к узко-частным? (перечитывая А. Коболева)

Ну вот, дорогие мои читатели, случился и на нашей с вами улице праздник! На этой неделе с чувством глубочайшего, не побоюсь этого слова, удовлетворения узнала, что в нашей стране функционируют государственные органы, призванные стоять на страже соблюдения и защиты интересов простых украинцев. С замиранием сердца и не веря глазам своим я узнала, что Государственная регуляторная служба Украины создана и работает, как оказалось, не только с целью обобрать и отобрать последнее у народа, но и для того, чтобы «регулировать соблюдение принципов государственной политики в различных отраслях, определенных законом».

Сия доблестная служба, как тот – один в поле воин, встала мощной грудью своей начальницы Ксении Ляпиной против мирового супостата – МВФ, нашей продажной власти и их совместной договорённости приравнять тарифы на газ для украинцев к рыночной цене.

Напомню, согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 грн. без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн. за 1 тыс. куб м, о чем было объявлено правительством ранее.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения должна составлять примерно 9851,66 грн. за 1 тыс. куб м.

А с 1 января 2020 года «рыночная» цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 грн., согласно постановлению Кабинета министров.

И тут…Согласитесь, звучит, как музыка: «Государственная регуляторная служба Украины не согласовала проект постановления, согласно которому цены на газ для населения должны вырасти в три этапа».

Мы тут в предынфарктном состоянии ожидаем платёжки за газ и отопление, а есть, оказывается, государственная служба, которая не только разобралась в вопросе тарифов, но и по статусу имеет право согласовать или не согласовать сомнительное постановление Кабмина.

Вот, значит, и у нас, наконец, заработала та знаменитая система сдержек и противовесов, на которой основывается эффективность государственной машины США. Говоря обычным языком, если какое-либо из государственных ведомств по недомыслию или преступному умыслу допустило просчёт, сверху стоящие инстанции не дадут ему ходу, иначе забуксует и сломается вся система государственного управления.

Необходимо заметить, что преждевременную гордость за уверенно становящуюся на неокрепшие ноги родненькую систему госуправления несколько омрачала не менее уверенная позиция Кабинета министров, который, судя по всему, несогласование постановления Государственной регуляторной службой в упор не видел. Потому со всех своих ресурсов и всеми своими нанятыми экспертами пропагандировал безальтернативность повышения тарифов как единственную возможность получения траншей от МВФ и уход от дефолта.

В аккурат – вчера в СМИ экспертное сообщество от Кабмина начало объяснять несогласование на свой лад: «Государственная регуляторная служба не согласовала цену на газ ради пиара, вероятно – предвыборного ...», «реакция со стороны Государственной регуляторной службы, дальнейшие действия и комментарии ведомства скорее, напоминают попытку заявить о себе, а не отстоять принципиальную позицию. Ведь в последнее время это ведомство фактически отсутствовало в общегосударственном информационном поле. Теперь появилась возможность таким образом о себе напомнить – в частности и в контексте будущей парламентской избирательной кампании».

Хочу напомнить, дорогие мои читатели, речь идёт не об общественной организации, группе активистов или даже политической партии, выразившей своё «фе» непонравившемуся постановлению. С каких это пор тот факт, что Государственная регуляторная служба не согласовала постановление Кабмина, ничего, кроме сотрясания воздуха, не значит? Чтобы осознать весь уровень абсурда сложившейся ситуации, предлагаю обратиться к самой процедуре несогласования. А она, поверьте мне, практически детективная.

Что было…

Проект постановления Кабмина, согласно которому цены на газ для населения должны вырасти в три этапа, Регуляторная служба получила 10 октября, рассмотрела и согласовала. 18 октября эта же служба получила на согласование ещё одно постановление с идентичным названием, которое было также вынесено службой на рассмотрение. При этом, по результатам повторного рассмотрения оказалось, что вновь предложенный проект отличается от согласованного накануне:

«В представленных на согласование документах отсутствует анализ регуляторного влияния, которое будет оказывать регуляторный акт на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики»

Поэтому вердикт Государственной регуляторной службы ожидаемо гласил, что «указанная редакция документа не соответствует достигнутым ранее сбалансированным договоренностям между участниками рынка природного газа».

И слова-то в этом вердикте какие правильные… Мол, не проанализированы обеспечение прав и интересов граждан и государства – куда ж ещё тарифы на газ подымать, они и так неподъёмны для граждан, а после вступления в силу постановления – станут смертельными.

Только остался этот вердикт «гласом вопиющего в пустыне». На следующий день, не дождавшись согласования, вторая редакция постановления была принята на заседании Кабинета министров. И железный аргумент у Кабмина для этого имелся – согласование Государственной регуляторной службой постановления с таким же названием от 10 октября.

Что будет…

У вас, дорогие мои читатели, не создалось впечатления, что речь идёт о подмене тетради со школьным сочинением или, к примеру, студенческим конспектом? Нет, ситуация больше напоминает отношения в песочнице – забрать у подружки ведёрко, а если мама скажет вернуть, оторвать у ведёрка ручку. У подружкиного ведёрка была ручка, значит ведёрко без ручки – моё!

Но экспертное сообщество, как ни странно, не считает сложившуюся ситуацию исключительной.

Например, некоторые аналитики ситуацию с представлением на согласование в Государственную регуляторную службу двух проектов постановлений с одним названием считают довольно привычным для отечественного бюрократического аппарата недоразумением. По их мнению, речь идет о сугубо техническом моменте, который легко исправить.

Более того, они предъявляют претензии к Государственной регуляторной службе. Ведь правительством ведутся дискуссии вокруг каждого важного вопроса – тем более, такого резонансного как повышение цен на газ. Но это – внутренние споры, которые должны непременно завершаться достижением консенсуса для принятия окончательного решения. Такие аналитики спешат объяснить позицию службы попыткой «вынести сор из правительственной избы» уже тогда, когда документ подписан, неуместным демаршем, всем, чем угодно, но только не принципиальностью службы.

В обвинениях проскакивают такие знакомые всем нам нотки угрозы. Мол, соглашение с МВФ достигнуто с таким трудом. И Государственная регуляторная служба, действуя как ей заблагорассудится, по сути, подрывает доверие к Кабинету министров как таковому. Более того, подобные демарши негативно влияют на имидж Украины.

Правительство, по их мнению, чуткое к нуждам народным, прекрасно понимает, что повышение цен на газ для населения, а за этим – и других коммунальных тарифов, – шаг очень непопулярный. Но альтернатива ему – только дефолт. Поэтому существует вероятность, что такой несогласованностью действий внутри властных структур могут воспользоваться определенные популистские силы – всякие пятые колонны, руки и ноги Кремля, для обжалования правительственного решения в суде. Политическим популистам такая ситуация выгодна и с точки зрения «заботы об электорате», учитывая то, что даже при минимальных шансах на отмену правительственного постановления через суды, волокита приведет к задержке предоставления Украине очередного кредитного транша от МВФ.

А «достаточно убедительные», как кажется на первый взгляд, аргументы, которые приводит в своем решении Государственная регуляторная служба, политологи и эксперты объясняют несовершенством украинского законодательства. При желании им можно «обосновать» все что угодно. Бесспорно, юристы хорошо поработали над аргументацией решения службы. Но найдутся другие юристы, которые докажут обратное. Поэтому ни к каким практическим последствиям нынешний демарш службы не приведет.

Свои пять копеек или, уместней сказать – тридцать серебренников, внёс в процесс обструкции Государственной регуляторной службы «анфан те-рибль» украинского нефтегазового бомонда, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на своей странице в Facebook:

«Это не о независимости. Это как раз о лояльности. Но не к государственным интересам, а к узко-частным».

Вместе с тем, он не объяснил, о каких именно интересах идет речь. Ох, уж эта золотая молодёжь, рождённая в «норковых пелёнках», всех по себе меряет!

Почему сердце не успокаивается…

И хоть я никоим образом не разделяю мнение Коболева и еже с ним, приходится признать, что практической пользы от демарша Государственной регуляторной службы не стоит ожидать.

В истории Украины уже был прецедент, когда после договоренности с МВФ через суды по искам профсоюзов отменили решение о повышении тарифов. Но сейчас воплотить подобный сценарий, по моему мнению, будет сложнее. Попытка пойти навстречу интересам избирателей, отменив непопулярное решение правительства, повлияет на рейтинги действующих политиков гораздо меньше, чем по ним могут ударить последствия отказа от такого шага. И МВФ в отношениях с Украиной уже вряд ли «наступит на старые грабли»: на этот раз транши поступят только тогда, когда решение вступит в юридическую силу.

Так что, дорогие мои читатели, никакая служба нам не поможет отменить назначенные Кабмином тарифы. Даже самая принципиальная или из самых меркантильных соображений. Мы не сможем остановить этот правительственный беспредел с необоснованным ростом цен на газ и последующим за ним ростом стоимости услуг ЖКХ – они будут продолжаться бесконечно. Более ценных идей как организовать доходы в бюджет у правительства достоинства нет: в деиндустриализованной стране деньги можно отобрать только у бедных.